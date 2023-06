Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Harmonie de Chrisus – Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax Harmonie de Chrisus – Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax, 21 juin 2023, Saint-Paul-lès-Dax. Harmonie de Chrisus – Saint-Paul-lès-Dax Mercredi 21 juin, 18h00 Saint-Paul-lès-Dax L’harmonie de Christus se produira au parvis de la maire de Saint-Paul-lès-Dax, à 18h. Venez nous retrouver pour partager un moment de convivialité!!

L’harmonie de par son répertoire vient toucher petits et grands. Que ce soit en famille ou en entre amis profiter de la fraicheur intergénérationnelle de notre collectif.

Retrouvez plus d’informations sur nos réseaux : instagram & Facebook Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@harmoniedechristus) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/320739862_694250898750430_5663105396837325657_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=-mJZdJeupI4AX9J8UBt&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfBICiLLu-AeyU7HMVJ-m7eXdKpyj7V4eiiC6jgmOAo4lg&oe=64AE88C0 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/harmoniedechristus/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/harmoniedechristus/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100078146834148 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T19:00:00+02:00

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T19:00:00+02:00 ©sorioamelie Détails Catégories d’Évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Saint-Paul-lès-Dax Adresse Saint-Paul-lès-Dax Ville Saint-Paul-lès-Dax Departement Landes Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-les-dax/

Harmonie de Chrisus – Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax 2023-06-21 was last modified: by Harmonie de Chrisus – Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax 21 juin 2023