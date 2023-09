Journée des Transitions Saint-Paul-lès-Dax, 1 octobre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Poustagnacq: 9h30 départ de la minoterie de la mini transhumance. Abesse: Espace associatif et informatif. Visites guidées et ateliers. Guinguette de Cantegrit. Programme complet: www.st-paul-les-dax.fr..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 17:00:00. .

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Poustagnacq: 9:30 am departure from the flour mill for the mini transhumance. Abesse: Association and information area. Guided tours and workshops. Guinguette de Cantegrit. Full program: www.st-paul-les-dax.fr.

Poustagnacq: Salida a las 9.30 h del molino harinero para la minitrashumancia. Abesse: Asociación y zona de información. Visitas guiadas y talleres. Guinguette en Cantegrit. Programa completo: www.st-paul-les-dax.fr.

Poustagnacq: 9:30 Uhr: Start der Mini-Transhumanz an der Mühle. Abesse: Vereins- und Informationszentrum. Geführte Besichtigungen und Workshops. Guinguette von Cantegrit. Vollständiges Programm: www.st-paul-les-dax.fr.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Grand Dax