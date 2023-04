Visite guidée » Eglise de St-Paul-Lès-Dax: quel cirque » RV Eglise 32 rue Gambetta, 11 mai 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Au-delà de son aspect architectural et historique, abordez le décor de cette église différemment. A travers expérience et jeux, saisissez-en toute sa particularité, toute sa subtilité et tout son humour. (visite intérieur de l’édifice sous réserve d’office)..

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-11 . EUR.

RV Eglise 32 rue Gambetta

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Beyond its architectural and historical aspect, approach the decor of this church differently. Through experience and games, grasp all its particularity, all its subtlety and all its humor (interior visit of the building subject to office).

Más allá de su aspecto arquitectónico e histórico, acérquese a la decoración de esta iglesia de una forma diferente. A través de la experiencia y el juego, capte todas sus particularidades, toda su sutileza y todo su humor (visita al interior del edificio sujeta a la oficina).

Gehen Sie über den architektonischen und historischen Aspekt hinaus und betrachten Sie das Dekor dieser Kirche auf eine andere Art und Weise. (Innenbesichtigung des Gebäudes unter Vorbehalt).

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Grand Dax