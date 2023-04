Conférence Rue Abbé Bordes, 2 mai 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

« l’énergie des couleurs, de la science à la symbolique ». Par Mme Elisabeth Hureau.

La couleur, qu’est-ce que c’est? d’où vient-elle? comment la perçoit-on? couleurs et culture, les “codes” couleurs, l’alimentation, symbolique/interprétation. Présentée par l’UTL..

2023-05-02

Rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



« The energy of colors, from science to symbolism. By Mrs. Elisabeth Hureau.

Color, what is it? where does it come from? how do we perceive it? colors and culture, color codes, food, symbolism/interpretation. Presented by the UTL.

« La energía de los colores, de la ciencia al simbolismo ». Por la Sra. Elisabeth Hureau.

El color, ¿qué es? ¿de dónde viene? ¿cómo lo percibimos? colores y cultura, códigos de color, alimentos, simbolismo/interpretación. Presentado por la UTL.

« Die Energie der Farben, von der Wissenschaft zur Symbolik ». Von Frau Elisabeth Hureau.

Was ist Farbe? Woher kommt sie? Wie nimmt man sie wahr? Farben und Kultur, Farbcodes, Ernährung, Symbolik/Interpretation. Präsentiert von der UTL.

