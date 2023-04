Spectacle » Trois fois rien » 1 bis rue des Bruyères, 29 avril 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

La compagnie Tadam propose un spectacle profondément humain ! A travers l’éloge de nos ressources universelles, inépuisables et gratuites, découvre les plus beaux trésors cachés en toi : l’imaginaire, le chant, la danse, la joie, le courage… Dès 5 ans.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 18:00:00. EUR.

1 bis rue des Bruyères Médiathèque Louise Michel

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Tadam company offers a deeply human show! Through the praise of our universal, inexhaustible and free resources, discover the most beautiful treasures hidden in you: imagination, song, dance, joy, courage? From 5 years old

¡La compañía Tadam te propone un espectáculo profundamente humano! A través del elogio de nuestros recursos universales, inagotables y gratuitos, descubre los tesoros más bellos que se esconden en ti: imaginación, canto, danza, alegría, coraje.. A partir de 5 años

Die Compagnie Tadam bietet eine zutiefst menschliche Aufführung an! Durch das Lob unserer universellen, unerschöpflichen und kostenlosen Ressourcen entdeckst du die schönsten Schätze, die in dir verborgen sind: die Fantasie, den Gesang, den Tanz, die Freude, den Mut? Ab 5 Jahren

