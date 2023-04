Nollie Cab en Concert 91 rue du Centre Aéré, 28 avril 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

One Man Band – Cover USA.

Il tire ses influences du Rock et de la musique Folk américaine, réinterprétant de façon personnelle des titres allant d’Aerosmith à Stevie Wonder en passant par Queen ou encore Lenny Kravitz… Proposant du folk/rock, plutôt calme, et aussi des chansons rythmées plus ou moins chill!.

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 23:00:00. EUR.

91 rue du Centre Aéré El Tex Mex – Casino JOA César Palace

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



One Man Band – Cover USA.

He draws his influences from Rock and American Folk music, reinterpreting in a personal way songs from Aerosmith to Stevie Wonder, Queen or Lenny Kravitz? Offering folk/rock, rather calm, and also rhythmic songs more or less chill!

One Man Band – Cover USA.

Extrae sus influencias del Rock y del Folk americano, reinterpretando de forma personal canciones desde Aerosmith a Stevie Wonder, pasando por Queen o Lenny Kravitz? Ofrece canciones folk/rock, bastante tranquilas, y también rítmicas ¡más o menos chill!

One Man Band – Cover USA.

Seine Einflüsse stammen aus der amerikanischen Rock- und Folkmusik. Er interpretiert Songs von Aerosmith, Stevie Wonder, Queen und Lenny Kravitz auf seine ganz eigene Art und Weise Er bietet eher ruhigen Folk/Rock, aber auch rhythmische Songs, die mal mehr, mal weniger chillig sind

