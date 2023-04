Halloween Lieu-dit Le Bourg, 31 octobre 2023, Saint-Paul-la-Roche.

Rassemblement à partir de 17 h à la salle des fêtes.

17 h 30 conte d’Halloween par Christine PINAUD

18 h, déambulation dans les rues.

Au retour, collation sucrée et salée et bien sûr, orgies de sucre !.

2023-10-31 à ; fin : 2023-10-31 . .

Lieu-dit Le Bourg salle des fêtes

Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Gathering from 5 p.m. at the village hall.

5:30 pm Halloween story by Christine PINAUD

6:00 p.m., stroll through the streets.

On the way back, sweet and salty snacks and of course, sugar orgies!

Reunión a partir de las 17.00 horas en la sala de fiestas del pueblo.

17.30 h Cuento de Halloween de Christine PINAUD

a las 18.00 h, paseo por las calles.

A la vuelta, aperitivos dulces y salados y, por supuesto, ¡orgías de azúcar!

Sammeln Sie sich ab 17 Uhr in der Festhalle.

17:30 Uhr Halloween-Märchen von Christine PINAUD

18:00 Uhr: Umzug durch die Straßen.

Auf dem Rückweg gibt es süße und herzhafte Snacks und natürlich Zuckerorgien!

Mise à jour le 2023-02-14 par Isle-Auvézère