Marché festif Saint Paul la Roche Lieu-dit Le Bourg, 24 août 2023, Saint-Paul-la-Roche.

Dernier marché de la saison! Venez vous restaurer avec de bons produits locaux dans un cadre de verdure magnifique. Ambiance musicale et conviviale seront au programme avec Nicolas Pagès . Pensez à amener vos couverts, assiettes et verres.

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 . .

Lieu-dit Le Bourg

Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Last market of the season! Come and eat with good local products in a beautiful green setting. Musical and convivial atmosphere will be on the program with Nicolas Pagès. Remember to bring your cutlery, plates and glasses

¡Último mercado de la temporada! Ven a comer con buenos productos locales en un hermoso entorno verde. Ambiente musical y convivial será el programa con Nicolas Pagès. No olvide traer sus cubiertos, platos y vasos

Letzter Markt der Saison! Kommen Sie und genießen Sie lokale Produkte in einer wunderschönen grünen Umgebung. Musikalische und gesellige Unterhaltung mit Nicolas Pagès steht auf dem Programm. Denken Sie daran, Besteck, Teller und Gläser mitzubringen

Mise à jour le 2023-03-16 par Isle-Auvézère