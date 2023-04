Les Arts à Saint Paul bourg Saint-Paul-la-Roche Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Paul-la-Roche

Les Arts à Saint Paul bourg, 6 août 2023, Saint-Paul-la-Roche. Florence Blanchet, flûtiste et Sophie Clavel, harpiste interpréteront des pièces de Bach, Telemann, Fauré, Saint Saens..

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 . EUR.

bourg

Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Florence Blanchet, flutist, and Sophie Clavel, harpist, will perform pieces by Bach, Telemann, Fauré, Saint Saens. Florence Blanchet, flautista, y Sophie Clavel, arpista, interpretarán piezas de Bach, Telemann, Fauré y Saint Saens. Florence Blanchet, Flötistin, und Sophie Clavel, Harfenistin, werden Stücke von Bach, Telemann, Fauré und Saint Saens interpretieren. Mise à jour le 2023-03-31 par Isle-Auvézère

