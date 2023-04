Marché festif Saint Paul la Roche : Soirée Andouillettes Lieu-dit Le Bourg, 3 août 2023, Saint-Paul-la-Roche.

Tous les jeudis à partir de 18h30, venez vous restaurer avec de bons produits locaux dans un cadre de verdure magnifique. Ambiance musicale et conviviale seront au programme avec le groupe Jazz & Paillettes . Pensez à amener vos couverts, assiettes et verres.

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 . .

Lieu-dit Le Bourg

Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday from 6:30 pm, come and eat with good local products in a beautiful green setting. Musical and friendly atmosphere will be on the program with the group Jazz & Paillettes. Remember to bring your cutlery, plates and glasses

Todos los jueves a partir de las 18h30, venga a comer buenos productos locales en un magnífico marco verde. Ambiente musical y convivial estará en el programa con el grupo Jazz & Paillettes. No olvide traer sus cubiertos, platos y vasos

Jeden Donnerstag ab 18:30 Uhr können Sie in einer wunderschönen grünen Umgebung mit guten lokalen Produkten speisen. Die Gruppe Jazz & Paillettes sorgt für eine musikalische und gesellige Atmosphäre. Denken Sie daran, Besteck, Teller und Gläser mitzubringen

Mise à jour le 2023-03-16 par Isle-Auvézère