Retraite entre femmes « Au coeur de ses émotions » 624 La Petite Pouge, 9 juillet 2023, Saint-Paul-la-Roche.

Une journée pour prendre soin de vous : évacuer le stress, les angoisses, la charge

mentale, les tensions et libérer vos émotions qui vous empêchent d’être pleinement

heureuse dans votre vie..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 17:00:00. .

624 La Petite Pouge Au pré de mon art

Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A day to take care of yourself: to evacuate stress, anxiety, mental load, tension and to

tensions and release your emotions that prevent you from being fully happy in your life

from being fully happy in your life.

Un día para cuidarte: para evacuar el estrés, la ansiedad, la carga mental, las tensiones

tensiones y liberar tus emociones que te impiden ser plenamente feliz en tu vida

de ser plenamente feliz en tu vida.

Ein Tag, an dem Sie sich um sich selbst kümmern können: Stress, Ängste, Belastungen und Stress abbauen

und Spannungen und befreien Sie sich von Ihren Emotionen, die Sie daran hindern, Ihr Leben in vollen Zügen zu genießen

glücklich in Ihrem Leben sind.

