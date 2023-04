Marché festif Saint Paul la Roche : Soirée Moules/Frites Lieu-dit Le Bourg, 6 juillet 2023, Saint-Paul-la-Roche.

Tous les jeudis à partir de 18h30, venez vous restaurer avec de bons produits locaux dans un cadre de verdure magnifique. Ambiance musicale et conviviale seront au programme avec le groupe WIP (rock). Amener vos couverts, assiettes et verres.

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 . .

Lieu-dit Le Bourg

Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday from 6:30 pm, come and eat with good local products in a beautiful green setting. Musical and convivial atmosphere will be on the program with the group WIP (rock). Bring your cutlery, plates and glasses

Todos los jueves a partir de las 18.30 h, venga a comer buenos productos locales en un magnífico marco verde. El ambiente musical y de convivencia estará en el programa con el grupo WIP (rock). Traiga sus cubiertos, platos y vasos

Jeden Donnerstag ab 18:30 Uhr können Sie in einer wunderschönen grünen Umgebung mit guten lokalen Produkten speisen. Die Gruppe WIP (Rock) sorgt für eine musikalische und gesellige Atmosphäre. Bringen Sie Ihr Besteck, Teller und Gläser mit

Mise à jour le 2023-03-16 par Isle-Auvézère