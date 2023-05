Sortie botanique : cueillette de plantes sauvages 343 route de la Landotte, 6 juillet 2023, Saint-Paul-la-Roche.

Je suis Margaux, naturopathe et formée à la reconnaissance des plantes par Christophe de Hody (Le chemin de la Nature). Je vous propose une sortie découverte des plantes sauvages et médicinales du territoire local Périgord Vert..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 18:30:00. EUR.

343 route de la Landotte La Yourte de LORS

Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



I am Margaux, naturopath and trained in plant recognition by Christophe de Hody (Le chemin de la Nature). I propose you a discovery tour of the wild and medicinal plants of the local territory Périgord Vert.

Soy Margaux, naturópata y formada en reconocimiento de plantas por Christophe de Hody (Le chemin de la Nature). Propongo un recorrido de descubrimiento de las plantas silvestres y medicinales de la zona local de Périgord Vert.

Ich bin Margaux, Naturheilpraktikerin und von Christophe de Hody (Le chemin de la Nature) in der Erkennung von Pflanzen ausgebildet. Ich biete Ihnen einen Ausflug zur Entdeckung der Wild- und Heilpflanzen des lokalen Gebiets Périgord Vert an.

