Atelier de groupe d’expression créatrice 624 La Petite Pouge, 4 juillet 2023, Saint-Paul-la-Roche.

Un moment de liberté d’expression juste pour se faire plaisir avec tout un tas de matériaux (peinture argile, bricolage, land art, collage écriture…) temps pour créer, se ressourcer, jouer et se laisser surprendre par sa création!.

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 19:30:00. EUR.

624 La Petite Pouge Au pré de mon art

Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A moment of freedom of expression just to have fun with a lot of materials (clay painting, crafts, land art, collage, writing…) time to create, to recharge, to play and to be surprised by his creation!

Un momento de libertad de expresión sólo para disfrutar con toda una gama de materiales (pintura con arcilla, manualidades, land art, collage, escritura…) ¡tiempo para crear, recargar las pilas, jugar y dejarse sorprender por su creación!

Eine Zeit des freien Ausdrucks, um sich mit einer Vielzahl von Materialien (Tonmalerei, Basteln, Land Art, Collage, Schreiben…) zu vergnügen. Zeit, um zu kreieren, sich zu erholen, zu spielen und sich von seiner Kreation überraschen zu lassen!

Mise à jour le 2023-04-27 par Isle-Auvézère