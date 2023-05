Balade à mobylette à Saint-Paul-Flaugnac Stade, 10 juin 2023, Saint-Paul-Flaugnac.

Le Rallye Saint-Paulois organise une balade à mobylette dans les alentours de Saint-Paul-Flaugnac. Cette balade est ouverte aux 2 roues jusqu’à 125 cm3, quads et SSV.

Inscription pour la journée entière jusqu’au 1er juin.

Inscription pour le repas seul jusqu’au 7 juin..

2023-06-10 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-10 . 35 EUR.

Stade

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie



The Rallye Saint-Paulois organizes a moped ride in the surroundings of Saint-Paul-Flaugnac. This ride is open to 2 wheels up to 125 cm3, quads and SSV.

Registration for the whole day until June 1st.

Registration for the meal only until June 7th.

El Rallye Saint-Paulois organiza una vuelta en ciclomotor por Saint-Paul-Flaugnac. Este paseo está abierto a 2 ruedas de hasta 125 cm3, quads y SSV.

Inscripciones para todo el día hasta el 1 de junio.

Inscripción sólo para la comida hasta el 7 de junio.

Die Rallye Saint-Paulois organisiert eine Mopedfahrt in der Umgebung von Saint-Paul-Flaugnac. Diese Fahrt ist offen für Zweiräder bis 125 cm3, Quads und SSVs.

Anmeldung für den ganzen Tag bis zum 1. Juni.

Anmeldung nur für die Mahlzeit bis zum 7. Juni.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT CVL Castelnau-Montratier