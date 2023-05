Soirée Auberge espagnole à Flaugnac Maison citoyenne, 10 juin 2023, Saint-Paul-Flaugnac.

Le Comité des Fêtes de Flaugnac vous invite à participer à une soirée en extérieur, autour d’un repas partagé où chacun amène de quoi grignoter..

2023-06-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Maison citoyenne

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie



The Comité des Fêtes de Flaugnac invites you to participate in an outdoor evening, around a shared meal where everyone brings a snack.

El Comité des Fêtes de Flaugnac le invita a participar en una velada al aire libre, en torno a una comida compartida en la que cada uno lleva un tentempié.

Das Festkomitee von Flaugnac lädt Sie zu einem Abend im Freien ein, bei dem Sie gemeinsam essen und jeder etwas zum Knabbern mitbringt.

