Buffet campagnard à Saint-Paul-de-Loubressac Foyer Rural, 20 mai 2023, Saint-Paul-Flaugnac. Le Comité des fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac vous prépare un buffet campagnard. Réservation obligatoire jusqu’au 18 mai.

2023-05-20 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-20 . 17 EUR.

Foyer Rural

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie



The Comité des fêtes of Saint-Paul-de-Loubressac prepares a country buffet. Reservation required until May 18th El Comité des fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac prepara un bufé campestre. Reserva obligatoria hasta el 18 de mayo Das Festkomitee von Saint-Paul-de-Loubressac bereitet ein ländliches Buffet für Sie vor. Reservierung bis zum 18. Mai erforderlich Mise à jour le 2023-05-12 par OT CVL Castelnau-Montratier

