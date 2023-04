Atelier Nature Hirondelles : « Chantier nature » Combel del flot, 4 février 2023, Saint-Paul-Flaugnac.

Envie de passer à l’action pour la nature ?

Dans le cadre du projet « Mobilisons nous pour la biodiversité » que nous menons depuis 2021 avec l’Agence Régionale pour la biodiversité », Carrefour des Sciences et des Arts vous proposera plusieurs rendez-vous pour découvrir la nature ou participer à des actions concrètes sur le terrain.

Ce premier rendez-vous pour la nature sera un chantier nature dans les prairies humides du Lemboulas. Certains d’entre vous ont participé l’année dernière à un chantier nature mené par le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie sur ces mêmes zones humides. Cette année le travail aura lieu au même endroit mais sur d’autres parcelles. Il s’agira d’un travail d’entretien conservatoire de zone humide réalisé en rotation sur 3 ans. Ce travail consistera à aider les techniciens de gestion du Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie dans ce travail de fauche et d’exportation de la matière fauchée.

Il s’agira donc de déplacer à l’aide de râteaux et de bâches, la végétation préalablement fauchée de la zone humide vers la zone forestière. Le tout, les bottes dans la boue, sinon on n’est pas dans une zone humide !.

2023-02-04 à 13:15:00 ; fin : 2023-02-04 17:00:00. 0 EUR.

Combel del flot

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie



Want to take action for nature?

Within the framework of the project « Mobilisons nous pour la biodiversité » (Let’s mobilize for biodiversity) that we have been carrying out since 2021 with the « Agence Régionale pour la biodiversité » (Regional Agency for Biodiversity), Carrefour des Sciences et des Arts will offer you several events to discover nature or to take part in concrete actions on the ground.

This first appointment for nature will be a nature workcamp in the wet meadows of Lemboulas. Some of you have participated last year to a nature workcamp led by the Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie on these same wetlands. This year the work will take place in the same place but on other plots. It will be a work of conservation maintenance of wetlands carried out in rotation over 3 years. This work will consist in helping the management technicians of the Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie in this work of mowing and export of the mowed material.

It will thus be a question of moving with the help of rakes and tarpaulins, the vegetation previously mowed from the wetland to the forest area. All this with the boots in the mud, otherwise we are not in a wetland!

¿Quieres actuar en favor de la naturaleza?

En el marco del proyecto « Mobilisons nous pour la biodiversité » (Movilicémonos por la biodiversidad) que llevamos a cabo desde 2021 con la « Agence Régionale pour la biodiversité » (Agencia Regional para la Biodiversidad), Carrefour des Sciences et des Arts le propondrá varios eventos para descubrir la naturaleza o participar en acciones concretas sobre el terreno.

Este primer encuentro por la naturaleza será un campo de trabajo en los prados húmedos de Lemboulas. Algunos de ustedes participaron el año pasado en un campo de trabajo sobre la naturaleza dirigido por el Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie en estos mismos humedales. Este año las obras tendrán lugar en el mismo lugar pero en otras parcelas. Será un trabajo de mantenimiento de conservación de humedales realizado por rotación a lo largo de 3 años. Este trabajo consistirá en ayudar a los técnicos de gestión del Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie con la siega y la exportación del material segado.

Consistirá en trasladar la vegetación previamente segada del humedal a la zona forestal utilizando rastrillos y lonas. Todo esto con las botas en el barro, ¡si no, no estás en un humedal!

Lust, für die Natur aktiv zu werden?

Im Rahmen des Projekts « Mobilisieren wir uns für die biologische Vielfalt », das wir seit 2021 mit der « Agence Régionale pour la biodiversité » durchführen, bietet Carrefour des Sciences et des Arts mehrere Termine an, bei denen Sie die Natur entdecken oder an konkreten Aktionen vor Ort teilnehmen können.

Dieser erste Termin für die Natur wird ein Natur-Workcamp in den Feuchtwiesen des Lemboulas sein. Einige von Ihnen haben im letzten Jahr an einem vom Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie durchgeführten Natur-Workcamp in denselben Feuchtgebieten teilgenommen. Dieses Jahr findet die Arbeit am selben Ort, aber auf anderen Parzellen statt. Es handelt sich um eine konservierende Pflegemaßnahme in einem Feuchtgebiet, die in einem dreijährigen Turnus durchgeführt wird. Diese Arbeit wird darin bestehen, den Management-Technikern des Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie bei der Mäharbeit und der Ausfuhr des Mähguts zu helfen.

Es wird also darum gehen, mithilfe von Rechen und Planen die zuvor gemähte Vegetation aus dem Feuchtgebiet in das Waldgebiet zu bringen. Das Ganze muss mit den Stiefeln im Schlamm stattfinden, denn sonst ist man nicht in einem Feuchtgebiet!

