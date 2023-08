TISANES FAMILIALES Saint-Paul-et-Valmalle, 16 septembre 2023, Saint-Paul-et-Valmalle.

Saint-Paul-et-Valmalle,Hérault

Magalie Feuillas est conteuse et cueilleuse de plantes aromatiques et médicinales sur le Larzac. Elle transmet avec passion ses secrets sur les plantes, leur utilisation mais aussi leurs histoires et anecdotes.

Initiez-vous aux usages familiers des tisanes, confectionnez votre propre infusion et réveillez vos sens ! Une vraie porte ouverte vers des pratiques paysannes oubliées..

2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-16 . .

Saint-Paul-et-Valmalle 34570 Hérault Occitanie



Magalie Feuillas is a storyteller and picker of aromatic and medicinal plants in the Larzac region. She passionately shares her secrets about plants and their uses, as well as their stories and anecdotes.

Learn about the familiar uses of herbal teas, make your own infusion and awaken your senses! A real gateway to forgotten farming practices.

Magalie Feuillas es narradora y recolectora de plantas aromáticas y medicinales en el Larzac. Le apasiona compartir sus secretos sobre las plantas y sus usos, así como sus historias y anécdotas.

Conozca los usos familiares de las tisanas, prepare su propia infusión y ¡despierte sus sentidos! Una auténtica puerta de acceso a prácticas agrícolas olvidadas.

Magalie Feuillas ist Geschichtenerzählerin und Sammlerin von Aroma- und Heilpflanzen auf dem Larzac. Mit Leidenschaft gibt sie ihre Geheimnisse über die Pflanzen, ihre Verwendung, aber auch ihre Geschichten und Anekdoten weiter.

Lassen Sie sich in die vertraute Verwendung von Kräutertees einführen, stellen Sie Ihren eigenen Kräutertee her und wecken Sie Ihre Sinne! Ein echter Türöffner zu vergessenen bäuerlichen Praktiken.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT