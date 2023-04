PROMENADE PARMI LES TEMPLES SHINTOISTES, 15 mai 2023, Saint-Paul-et-Valmalle.

Dans le cadre du festival « Anim’ Manga », viens découvrir le jeu vidéo « Tengami ». Pour incarner un samouraï et être transporté dans une histoire mystérieuse se déroulant dans un conte japonais. Un moment relaxant à partager en famille !.

2023-05-15 à ; fin : 2023-05-15 . .

Saint-Paul-et-Valmalle 34570 Hérault Occitanie



As part of the « Anim’ Manga » festival, come and discover the video game « Tengami ». To embody a samurai and be transported in a mysterious story taking place in a Japanese tale. A relaxing moment to share with your family!

En el marco del festival « Anim’ Manga », venga a descubrir el videojuego « Tengami ». Juegue como un samurái y déjese transportar a una misteriosa historia ambientada en un cuento japonés. Un momento relajante para compartir en familia

Im Rahmen des Festivals « Anim’ Manga » kannst du das Videospiel « Tengami » entdecken. Schlüpfe in die Rolle eines Samurai und lass dich in eine geheimnisvolle Geschichte entführen, die in einem japanischen Märchen spielt. Ein entspannender Moment, den du mit deiner Familie teilen kannst!

