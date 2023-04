Concert de clôture des fêtes Salle des fêtes Saint-Paul-en-Born Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Paul-en-Born

Concert de clôture des fêtes Salle des fêtes, 4 juin 2023, Saint-Paul-en-Born. Concert par l’ensemble symphonique de pontenx les forges

(EIP)

musique classique

musique de films

pasos doble

chanson française.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 17:30:00. EUR.

Salle des fêtes

Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Concert by the symphonic ensemble of pontenx les forges

(EIP)

classical music

film music

pasos doble

french song Concierto del conjunto sinfónico de pontenx les forges

(EIP)

música clásica

música de cine

pasos dobles

canción francesa Konzert des Symphonischen Ensembles von pontenx les forges

(EIP)

klassische Musik

filmmusik

pasos doble

