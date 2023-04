Rendez-vous aux Jardins 41 Lotissement Lamazère, 3 juin 2023, Saint-Paul-en-Born.

Jacqueline et Michel vous accueillent pour une visite commentée sur le thème : « Les musiques du jardin »

« La visite de jardins est une pratique culturelle à l’égal d’un monument ou d’un musée. Le ministère de la culture est mobilisé pour rendre le patrimoine vert accessible et compréhensible par tous et notamment par les plus jeunes, en France et en Europe ».

RDV à 10h et à 14h

Réservations: 05 58 07 49 14

Taille du groupe: 8 personnes maximum

Conditions d’accès: masque personnel et port obligatoire pour tous.

L’organisation de la visite se fera dans le respect de la distanciation sociale.

Toute personne ne respectant pas ces obligations se verra refuser l’accès à la visite..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . .

41 Lotissement Lamazère

Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Jacqueline and Michel welcome you for a guided tour on the theme: « The music of the garden »

« The visit of gardens is a cultural practice at the same time as a monument or a museum. The Ministry of Culture is mobilized to make the green heritage accessible and understandable by all and especially by the youngest, in France and in Europe.

RDV at 10am and 2pm

Reservations: 05 58 07 49 14

Group size: 8 people maximum

Access conditions: personal mask and compulsory wearing for all.

The organization of the visit will be done in the respect of the social distancing.

Any person not respecting these obligations will be refused access to the visit.

Jacqueline y Michel le dan la bienvenida a una visita guiada sobre el tema: « La música del jardín »

« Visitar jardines es una práctica cultural al mismo tiempo que visitar un monumento o un museo. El Ministerio de Cultura se compromete a hacer que nuestro patrimonio verde sea accesible y comprensible para todos, especialmente los más jóvenes, en Francia y en Europa.

RDV a las 10h y a las 14h

Reservas: 05 58 07 49 14

Tamaño del grupo: 8 personas máximo

Condiciones de acceso: máscara personal y de uso obligatorio para todos.

La visita se organizará respetando el distanciamiento social.

Se denegará el acceso a la visita a toda persona que no respete estas obligaciones.

Jacqueline und Michel begrüßen Sie zu einer Führung zum Thema: « Die Musik des Gartens »

« Der Besuch eines Gartens ist eine kulturelle Praxis im Umfeld eines Denkmals oder Museums. Das Kulturministerium setzt sich dafür ein, das grüne Erbe in Frankreich und Europa für alle zugänglich und verständlich zu machen, insbesondere für die Jüngsten ».

RDV um 10 Uhr und um 14 Uhr

Reservierungen: 05 58 07 49 14

Gruppengröße: maximal 8 Personen

Zugangsvoraussetzungen: Persönliche Maske und Tragepflicht für alle.

Die Organisation des Besuchs erfolgt unter Beachtung der sozialen Distanzierung.

Personen, die sich nicht an diese Auflagen halten, wird der Zugang zum Besuch verweigert.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Mimizan