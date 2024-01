Nouvel accrochage d’hiver Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence, lundi 15 janvier 2024.

Nouvel accrochage d’hiver Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence 15 janvier – 30 juin

La Fondation Maeght dévoile en janvier 2024 un nouvel accrochage d’hiver dans l’ensemble de ses salles. 15 janvier – 30 juin 1

L’occasion de mettre notamment en valeur des grands formats de sa collection permanente, riche de plus de 13 000 œuvres.

L’exposition commence par une première salle presque en noir et blanc : Oh Sufan, Henri Michaux, Anna-Eva Bergman, Pierre Faucher, Pier Paolo Calzolari, Max Ernst…, puis Bram et Geer Van Velde, Georges Braque, Pierre Bonnard, Marc Chagall, Joan Miró, Fernand Léger, Pierre Soulages, Vassily Kandinsky, Ellsworth Kelly, Paul Jenkins, Hans Hartung, Simon Hantaï, François Fiedler, Raoul Ubac, Pierre Tal Coat, Paul Rebeyrolle, Joan Mitchell, Eduardo Chillida, Alexander Calder, Jean Dubuffet, Pierre Alechinsky, Jacques Monory, Hervé Télémaque, Valerio Adami, Erro, mais également des œuvres plus contemporaines de Jan Voss, Ra’anan Levy, Erik Dietman, Marco Del Re, Xavier Grau ou encore Lee Bae et bien d’autres.

Cette incroyable collection, l’une des plus importantes en Europe avec plus de 13.000 œuvres des maîtres du XXe siècle et du début du XXIe, se déploie aussi dans les jardins avec une sélection de nombreuses sculptures : Richier, Miró, Giacometti, Takis, Bury, Chillida, Dietman… Elle fait également l’objet d’un livre disponible à la librairie et dans le e-shop de la Fondation.

À l’été 2024, la Fondation Maeght fêtera ses 60 ans avec une grande exposition thématique, l’inauguration de ses nouvelles salles et un mois de célébrations (concerts, films, danse, lectures…).

Fondation Maeght 623, Chemin des Gardettes 06570 Saint-Paul de Vence Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes