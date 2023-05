Concert du Quintette Tango Nuevo « La Revolución » Place de la Courtine Saint-Paul-de-Vence Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Saint-Paul-de-Vence Concert du Quintette Tango Nuevo « La Revolución » Place de la Courtine, 29 juillet 2023, Saint-Paul-de-Vence. Le Festival Classique & Jazz accueille le Quintette Tango Nuevo « La Revolución », place de la Courtine..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 21:00:00. .

Place de la Courtine

Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Classical & Jazz Festival welcomes the Tango Nuevo Quintet « La Revolución », place de la Courtine. El Festival Classique & Jazz acoge al Quinteto de Tango Nuevo « La Revolución », place de la Courtine. Das Festival Classique & Jazz empfängt das Quintette Tango Nuevo « La Revolución » auf dem Place de la Courtine. Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Saint-Paul-de-Vence Autres Lieu Place de la Courtine Adresse Place de la Courtine Ville Saint-Paul-de-Vence Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Place de la Courtine Saint-Paul-de-Vence

Place de la Courtine Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-de-vence/

Concert du Quintette Tango Nuevo « La Revolución » Place de la Courtine 2023-07-29 was last modified: by Concert du Quintette Tango Nuevo « La Revolución » Place de la Courtine Place de la Courtine 29 juillet 2023 Place de la Courtine Saint-Paul-de-Vence

Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes