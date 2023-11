Exposition l’Automne Photographique de Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac, 11 novembre 2023, Saint-Paul-Flaugnac.

Saint-Paul-Flaugnac,Lot

Exposition photo 11 et 12 novembre avec un invité de marque Mr Maurice Cuquel.

Vernissage samedi 11 à partir de 18h.

Dimanche 12 conférence sur la photo à 15h de la part de Mr Maurice Cuquel photographe professionnel membre de « Reporter sans frontière ».

Tombola..

2023-11-11 14:30:00 fin : 2023-11-12 18:30:00. EUR.

Saint-Paul-de-Loubressac Salle des Fêtes

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie



Photo exhibition November 11 and 12 with special guest Mr Maurice Cuquel.

Opening on Saturday 11th from 6pm.

Sunday 12 lecture on photography at 3pm by Mr Maurice Cuquel, professional photographer and member of « Reporter sans frontière ».

Tombola.

Exposición fotográfica los días 11 y 12 de noviembre con un invitado especial, el Sr. Maurice Cuquel.

Inauguración el sábado 11 a partir de las 18.00 h.

Domingo 12: conferencia sobre fotografía a las 15h por Maurice Cuquel, fotógrafo profesional y miembro de « Reporter sans frontière ».

Tómbola.

Fotoausstellung 11. und 12. November mit einem prominenten Gast Herrn Maurice Cuquel.

Vernissage am Samstag, den 11. ab 18 Uhr.

Sonntag, den 12. um 15 Uhr Vortrag über Fotografie von Herrn Maurice Cuquel, Berufsfotograf und Mitglied von « Reporter ohne Grenzen ».

Tombola.

