Cette balade numérique est un premier parcours test qui sera complété par la suite de balades en réalité virtuelle.

Télécharger l’application Legendr sur google play ou sur Apple Store. Envoyer-nous un mail à patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr pour recevoir votre code d’accès à usage unique.

La ville de Saint-Paul vous propose une application associant patrimoine et numérique. Plongez dans Saint-Paul en 1900 et découvrez les scènes de vie de nos gramouns. Maison Serveaux 81, Chaussée Royale, 97460 Saint-Paul Saint-Paul Lyon 1er Arrondissement La Réunion

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

