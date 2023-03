Saint Patricks’day Le Barp Catégories d’Évènement: 33114

Le Comité des fêtes Le Barp organise cette année une Saint Patrick de folie. Ils repeignent la salle en vert, ramènent trèfle, lutins et bien sûr de la bière! En repas, salade de crudités accompagnée de saumon gravelax, bœuf façon Irish stew avec un écrasé de pommes de terre et en dessert crumble aux pommes ! (Pour les Kids, crudités/nuggets/glace) Et en musique, concert en deux parties du groupe Tic&Tac DUO – Variétés Pop/Rock avec DJ accompagner le repas et finir la soirée ! Réservations sur le site www.comfetesdubarp.com

