La Scène, le jeudi 17 mars à 19:30

17 h : Ouverture des portes 19h30 et + : The IRISH STEW of TITOU & LULU Pour cette soirée a thème, Titou & Lulu revisite le célèbre ragout Irish Stew, à la Guiness ! 10 € la part ! 20h30 : ROCKY ROADS Music band Pub and Honkytonk Songs. Les roots de la musique irlandaise et américaine, et plus si affinités… [https://www.facebook.com/RockyRoads13](https://www.facebook.com/RockyRoads13)

Entrée libre

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

