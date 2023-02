Saint Patrick’s Festival Centre Culturel Irlandais Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Saint Patrick’s Festival Centre Culturel Irlandais, 15 mars 2023, Paris. Du mercredi 15 mars 2023 au dimanche 19 mars 2023 :

. payant Les tarifs varient en fonction des évènements Venez célébrer comme il se doit la fête nationale irlandaise lors d’une après-midi festive ! Notre festival Saint-Patrick est devenu un événement incontournable chaque année ! Du 15 au 19 mars, le vert sera de rigueur et la musique traditionnelle tout particulièrement à l’honneur au cours de cinq fabuleuses soirées. Samedi 18, habillez-vous aux couleurs de la Saint-Patrick et venez célébrer comme il se doit la fête nationale irlandaise lors d’une après-midi festive – concerts, spectacles déjantés, projections, ateliers de maquillage et coloriage… – qui ravira tous les âges dans la cour du CCI ! Cette semaine sera également l’occasion de vous faire découvrir les Berceuses et comptines d’Irlande, livre-disque édité par Didier Jeunesse en association avec le CCI. Vingt-sept chansons traditionnelles en irlandais et anglais, racontant récits, mythes et coutumes populaires. Des musiques qui émeuvent ou font danser, interprétées par quelques-unes des plus belles voix irlandaises, telles celles de John Spillane, Ríoghnach Connolly, Gráinne Hunt, Deirbhile Ní Bhrolcháin et Varo, d’ailleurs réunies le temps de deux concerts au CCI les 17 et 18 mars, en guise de lancement officiel de l’ouvrage ! Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/st-patricks-festival-3 https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/st-patricks-festival-3

