Thue et Mue Calvados Thue et Mue Le S.A.B.O.T vous présente : Saint-Patrick’s Day au Studio à Bretteville-l’Orgueilleuse, le 18 mars 2022 à 20h.

Venez écouter les groupes Cosan Glas et le West Celtic Pipes and Drums.

Réservation obligatoire au 06.99.15.75.79 ou par mail : sabot14740@gmail.com

