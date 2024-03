Saint Patrick’s day party Leo’s café Vernon, samedi 16 mars 2024.

Saint Patrick’s day party Leo’s café Vernon Eure

Leo’s café vous donne rendez-vous le samedi 16 mars de 19h à 23h pour fêter ensemble la plus célèbre des fêtes irlandaise la Saint-Patrick !

Cette année, vous pourrez déguster le fameux ragoût de bœuf Guiness ! Il y aura également des sandwichs au porc effiloché, des cafés irlandais, des voitures piégées irlandaises et beaucoup de bonne bière ! La Brasserie Familonette sera présente ce soir là!

Aucune réservation ne sera prise pour cet événement alors assurez-vous d’arriver tôt pour avoir votre place

Plus d’information https://www.facebook.com/leoscafevernon

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16 23:00:00

Leo’s café 37 Rue de Montigny

Vernon 27200 Eure Normandie leoscafevernon@gmail.com

L’événement Saint Patrick’s day party Vernon a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération