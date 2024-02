Saint-Patricks Day le bourg Noaillac, vendredi 15 mars 2024.

Saint-Patricks Day le bourg Noaillac Gironde

Venez fêter la Saint-Patrick avec le cercle de Noaillac, cette fête irlandaise est l’occasion de se retrouver autour d’une bière et d’un bon Fish and Chips! Dress code vert et bonne humeur sont de mise! 2.5 2.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:30:00

fin : 2024-03-15 23:00:00

le bourg Salle des fêtes

Noaillac 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Saint-Patricks Day Noaillac a été mis à jour le 2024-02-22 par OT de l’Entre-deux-Mers