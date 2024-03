Saint Patrick’s Day Drusenheim, dimanche 17 mars 2024.

Quoi de plus typiquement irlandais que du rugby, de l’herbe bien verte et des leprechauns?

Venez vous imprégner de l’ambiance festive de la Saint-Patrick et passez votre journée ou quelques heures avec nous le 17 mars au terrain.

Au programme de cette journée, en 2 parties, ouverte à tous

Le matin :

– Observez un tournoi mixte de Rugby à 5 sans plaquage,

Dès midi :

– Participez aux jeux et défis concoctés par l’équipe,

– Plongez dans l’ambiance musicale d’Irlande,

– Dégustez les spécialités du pays au trèfle,

– Posez pour une photo avec notre Leprechaun.

Ne soyez pas timides et venez nombreux avec vos plus belles tenues vertes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17

rue de Dahluden

Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est fabvirkis@gmail.com

