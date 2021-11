Saint Patrick’s day – Concerts BEO et RURA Cherbourg-en-Cotentin, 17 mars 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Saint Patrick’s day – Concerts BEO et RURA Cherbourg-en-Cotentin

2022-03-17 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-17

Cherbourg-en-Cotentin Manche

CONCERTS DE LA SAINT PATRICK’S A L’ESPACE CULTUREL DE L’AGORA.

Rendez-vous le jeudi 17 mars 2022 pour assister aux concerts de BEO et RURA à l’occasion de la Saint-Patrick !

Quelques informations sur les artistes :

BEO est une formation musicale composée de trois jeunes musiciens bretons, Yoann An Nedeleg, Martin Chapron et Erwan Menguy. Le trio propose une « irish music » originale et contemporaine, alliant compositions personnelles et morceaux du répertoire traditionnel puisés notamment dans les archives sonores de l’université de Limerick.

Alimentée par le parcours et l’expérience musicale de chacun des membres, leur musique se démarque par un travail autour du son et des spécificités des trois instruments principaux, le uilleann-pipes, le bouzouki et la flûte traversière irlandaise. L’énergie qui se dégage de l’ensemble réinsuffle de la modernité au genre et amène de nouvelles couleurs à la culture musicale traditionnelle !

RURA est devenu petit à petit un vrai phénomène de la scène actuelle écossaise, un groupe d’une génération qui se reconnait à travers l’incroyable énergie sur scène de ce groupe. Composé de 3 anciens « BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year finalists » et de 2 « All-Ireland bodhran champions », RURA remporte chaque année de prestigieux prix pour leurs albums et leurs concerts.

Leurs arrangements originaux et résolument dans l’air du temps contribuent à faire de RURA la révélation trad du moment !

Informations pratiques :

Ouverture des portes à 19h, début du concert à 20h30.

Tarif unique : 26€.

Nombre de places limité, placement libre et assis.

Buvette et restauration sur place.

Evénement organisé par MANCHE FESTIVITÉS.

