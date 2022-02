SAINT PATRICK’S DAY Breistroff-la-Grande Breistroff-la-Grande Catégories d’évènement: Breistroff-la-Grande

Moselle

SAINT PATRICK'S DAY Breistroff-la-Grande, 26 mars 2022, Breistroff-la-Grande. Salle Saint Roch Route de Thionville

2022-03-26 19:30:00

Breistroff-la-Grande Moselle Breistroff-la-Grande 18 EUR L’APE Montaigne organise un repas de la Saint Patrick. Venez fêter le Saint Patron de l’Irlande comme il se doit. Pour ceux qui viennent habillés de vert, c’est un soft ou une bière offert. Un cadeau également offert pour le plus beau costume ! https://www.facebook.com/APE-Montaigne-Breistroff-La-Grande-1410629498965030/?ref=page_internal APE Montaigne

Salle Saint Roch Route de Thionville Breistroff-la-Grande

