Saint Patrick’s day au Bar de L’Isle rue de Bretagne Pont-d’Ouilly, vendredi 15 mars 2024.

Saint Patrick's day au Bar de L'Isle rue de Bretagne Pont-d'Ouilly Calvados

Rejoignez-nous au Bar de l’Isle le vendredi 15 mars pour célébrer la Saint Patrick avec musique traditionnelle, cadeaux, surprises et dégustation de la délicieuse bière « La Chouffe » !

Et venez vêtu de vert !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

rue de Bretagne Bar de l’Isle

Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie

L’événement Saint Patrick’s day au Bar de L’Isle Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2024-03-11 par OT Falaise Suisse Normande