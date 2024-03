Saint Patrick’s day à l’Amezeg à Quenequen. Scrignac, samedi 16 mars 2024.

St Patrick’s day à L’Amezeg ce samedi 16 mars.

La pinte de Stout sera au même prix que le demi.

Diffusion du tournoi des 6 nations :

*15h15 Pays de galles Italie

*17h45 Irlande Ecosse

* 21h France Angleterre

Musique Irlandaise, fléchette et billard à disposition.

On répète LA PINTE DE STOUT AU PRIX DU DEMI !!

St Patrick’s day in L’Amezeg this Saturday March 16.

A pint of Stout will be the same price as a half.

Broadcast of the 6 nations tournament:

*3:15 p.m. Wales Italy

*5:45 p.m. Ireland Scotland

* 9 p.m. France England

Irish music, darts and billiards available.

We repeat: A PINT OF STOUT AT THE PRICE OF A HALF!! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16

Scrignac 29640 Finistère Bretagne amezeg29@gmail.com

