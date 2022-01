saint Patrick_concert Pop/ rock Les Old Boys. Virelade Virelade Catégories d’évènement: Gironde

saint Patrick_concert Pop/ rock Les Old Boys. Virelade, 12 mars 2022, Virelade. saint Patrick_concert Pop/ rock Les Old Boys. Salle des fêtes 2, Place de la Halle Virelade

2022-03-12 21:00:00 – 2022-03-12 Salle des fêtes 2, Place de la Halle

A l'occasion de la saint Patrick, venez faire la fête et découvrir ou re-découvrir les Old Boys sur la scène de Virelade. Le groupe Les Old Boys est composé de Sylvain au chant, Antoine à la basse, Bruno à la guitare et Charly à la batterie. Ces 4 amis vous feront revivre les meilleurs morceaux pop/rock des années 70 à 2000.Buvette sur place

Salle des fêtes 2, Place de la Halle Virelade

