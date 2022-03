Saint Patrick – Visite et dégustation à la Brasserie du Père Jakob Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Amateurs de bières, nous vous avons concocté un super événement à l’occasion de la Saint Patrick ! **Le 17 mars, rendez-vous pour une visite privée de la Brasserie du Père Jakob, suivie d’une dégustation** de leurs bières artisanales. _>>> La Brasserie du Père Jakob est une micro-brasserie artisanale située à Soral. Elle a été créée en 2009 par deux amis d’enfance, Fabien Claret & Stefan Jakob._ Et les deux fondateurs seront vos guides. Vous partirez avec eux pour une **visite de la brasserie**. Découvrez la malterie, dans laquelle est assuré le maltage d’orge du village. Puis visitez ensuite la salle de brassage jusqu’à la mise en bouteille et la mise en fût… Vous apprendrez ainsi toutes les différentes étapes de l’élaboration des bières du Père Jakob. Ainsi, lors de cette soirée vous dégusterez aussi **quatre bières de 2 dl**. Vous apprendrez aussi quelques astuces de dégustation avec : robe, mousse, goût… vous saurez tout sur votre boisson préférée ! **Les Déguisements sont les bienvenus !** **Informations pratiques** * **Durée de la visite :** 2 heures (dégustation comprise) * **Nombre de personnes max :** 20 personnes

Tarif normal : CH 25.-

