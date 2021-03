Genève Autre lieu Genève Saint Patrick – Visite et dégustation à la Brasserie des Murailles Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Vous pensiez ne pas pouvoir fêter la Saint Patrick cette année ? Détrompez-vous ! Amateurs de bières, nous vous avons concocté un super événement ! **Du 17 au 20 mars, nous vous donnons rendez-vous à la Brasserie des Murailles pour une visite privée des lieux, suivie d’une dégustation de leurs bières artisanales.** _>>> La Brasserie des Murailles est une brasserie artisanale familiale située à Corsinge, sur la commune de Meinier. Installée dans une ancienne ferme, elle propose des bières authentiques et traditionnelles, de vraies bières de terroir_ Nathalie Droz, cofondatrice de la Brasserie des Murailles, licenciée en biochimie, sera votre guide. Vous partirez avec elle pour **une visite verre à la main de la Brasserie** : de la salle de brassage jusqu’à la mise en bouteille et la mise en fût… vous découvrirez les différentes étapes de l’élaboration des bières des Murailles, distribuées dans les festivals du Canton et chez de nombreux restaurateurs. Lors de cette visite, vous dégusterez **trois bières de 2.5 dl** et apprendrez quelques astuces de dégustation avec Nathalie : robe, mousse, goût… vous saurez tout sur votre boisson préférée ! **A l’occasion de la Saint Patrick, les visiteurs qui viendront déguisés recevront une belle surprise !** **Informations pratiques** * **Durée de la visite :** 1 heure (dégustation comprise)

* **Nombre de personnes accueillies par créneau horaire :** 4 personnes maximum

Tarif normal : CH 20.-

Envie de fêter la Saint Patrick entre amis dans une ambiance exclusive ? Rendez-vous à la Brasserie des Murailles pour une visite et une dégustation inoubliables.

