Saint-Patrick > Spectacle Ovation Celtic Dances Quettehou, vendredi 15 mars 2024.

Saint-Patrick > Spectacle Ovation Celtic Dances Quettehou Manche

Irish Music and dances à partager.

Spectacle « OVATION CELTIC DANCES ».

Un spectacle pétillant et professionnel assuré par 3 musiciens et 5 danseurs, dont le but est de vous offrir un voyage d’une heure et demie de pure tradition irlandaise. Les chorégraphies modernes et les musiques virtuoses appellent à la danse ! Sur scène, danseurs et musiciens virtuoses vous proposent un voyage fantastique dans la tradition irlandaise laissez-vous porter par l’ambiance des pubs, le chant en gaélique, les magnifiques claquettes irlandaises dansées sur les plus beaux airs traditionnels… En un mot laissez-vous envoûter par la magie celtique de l’imaginaire irlandais.

Billetterie en ligne

https://www.helloasso.com/associations/normandie-culture-production/evenements/ovation-celtic-dances

QUETTHOU

Quettehou 50630 Manche Normandie gvmusicdelamer@gmial.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:30:00

fin : 2024-03-15 23:00:00



