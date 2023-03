Saint-Patrick – soirée Bretonne au Tri Ann 2 Lagny-le-Sec Lagny-le-Sec Catégories d’Évènement: Lagny-le-Sec

Oise Lagny-le-Sec A l’occasion de la Saint Patrick le Triann 2 organise une nouvelle soirée bretonne pour ravir vos oreille. Vous pourrez déguster de magnifiques galettes au son du biniou et de la cornemuse !

Pensez à réserver, les places sont limitées A partie de 19 heures le 16 mars 2023. Informations au 03 44 63 98 49 et sur Facebook +33 3 44 63 98 49 Lagny-le-Sec

