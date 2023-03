Saint Patrick Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis Catégories d’Évènement: Allier

Lurcy-Lévis

Saint Patrick Salle socio-culturelle, 18 mars 2023, Lurcy-Lévis . Saint Patrick Le Bourg Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis Allier Salle socio-culturelle Le Bourg

2023-03-18 – 2023-03-18

Salle socio-culturelle Le Bourg

Lurcy-Lévis

Allier Soirée dansante avec l’orchestre Nuit Magic. Pâté aux pommes de terre, salade, fromage, glace, café. +33 6 71 97 70 97 Salle socio-culturelle Le Bourg Lurcy-Lévis

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Lurcy-Lévis Autres Lieu Lurcy-Lévis Adresse Lurcy-Lévis Allier Salle socio-culturelle Le Bourg Ville Lurcy-Lévis Departement Allier Lieu Ville Salle socio-culturelle Le Bourg Lurcy-Lévis

Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lurcy-levis /

Saint Patrick Salle socio-culturelle 2023-03-18 was last modified: by Saint Patrick Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis 18 mars 2023 Allier Le Bourg Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis Allier Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis

Lurcy-Lévis Allier