Saint Patrick
Avenue de Marinéo Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Sainte-Sigolène Haute-Loire

2023-03-11 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-11

Haute-Loire EUR 15 15 Venez fêter la Saint Patrick avec Festigolène. Deux groupes au programme : Les Lemonfly et Nataverne.

Soirée sur réservation à l’office de tourisme. Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène

