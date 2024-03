SAINT-PATRICK Saint-Léger-de-Peyre, dimanche 17 mars 2024.

SAINT-PATRICK Saint-Léger-de-Peyre Lozère

« Fáilte » ! (bienvenue en gaélic) My goodness il y a de la Saint-Patrick dans l’air !

Au menu ce dimanche midi… (17 mars)

Entrée gourmande / Carbonade de bœuf & frites/Cheese cake Maison (the original)

Venez vous régaler et vous détendre :

Cuisine M…

« Fáilte » ! (bienvenue en gaélic) My goodness il y a de la Saint-Patrick dans l’air !

Au menu ce dimanche midi… (17 mars)

Entrée gourmande / Carbonade de bœuf & frites/Cheese cake Maison (the original)

Venez vous régaler et vous détendre :

Cuisine Maison, bonne musique, fléchettes, cheminée, panorama

Tout est en place pour un dimanche réussi !

Alors on n’hésite plus et on met le cap sur Saint-Léger de Peyre

Résa au 04 66 31 50 31 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 11:30:00

fin : 2024-03-17 23:00:00

BAR-RESTAURANT AUX 2 RIVIÈRES

Saint-Léger-de-Peyre 48100 Lozère Occitanie

L’événement SAINT-PATRICK Saint-Léger-de-Peyre a été mis à jour le 2024-03-12 par 48 OT Gévaudan Destination