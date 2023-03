Saint-Patrick Rue du Château Couches Couches Catégories d’Évènement: Couches

Saône-et-Loire Couches EUR 42 42 Amateur de gastronomie irlandaise ou simple curieux des traditions d’ailleurs, vous serez comblé. Une petite tranche de Haggis en guise de canapé puis un dîner typique avec tarte fine de boudin noir aux pommes, sauté de boeuf à la Guiness et pour finir un moelleux et gargantuesque pudding… Quelques pintes de bières (la première est incluse dans le menu) pour faire glisser le tout et voilà une soirée bien emballée. Toutes les teintes de vert sont évidemment les bienvenues pour le dress-code. contact@chateaudecouches.com +33 3 85 45 57 99 https://www.chateaudecouches.com/fr_FR/evenements/saint-patrick Rue du Château Château de Couches Couches

