SAINT-PATRICK Petite-Rosselle, samedi 23 mars 2024.

L’OMSC, en partenariat avec la Ville, organise la fête de la Saint-Patrick !

En première partie, découvrez le duo Ionnda qui réunit la chanteuse Diane Bucciali et la harpiste Fanny Fuchs. Entre musiques d’Irlande, d’Ecosse et quelques écarts vers l’Angleterre, laissez-vous porter par un répertoire de chansons racontant les paysages escarpés, les promesses d’amour, les amitiés indéfectibles et les éclats des vagues.

En seconde partie, retrouvez le groupe Ozzy & The Roasted Coasts , composé de six musiciens, pour un voyage musical à travers les contrées celtes, de l’Irlande à la Bretagne. Accordéon et autres fiddle, whistle, bouzouki et cornemuse se mêlent joyeusement à une rythmique des plus électriques. One, two, three , avec Ozzy & the Roasted Coasts, les standards s’enchaînent avec fidélité dans une prestation scénique énergique et festive !

La soirée est ouverte à tous et uniquement sur réservation, au 06 83 19 08 05 ou sur HELLOASSO.Tout public

16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23

Ctr Saint-Charles

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est

L’événement SAINT-PATRICK Petite-Rosselle a été mis à jour le 2024-02-13 par FORBACH TOURISME