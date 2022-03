Saint Patrick L’Épine L'Épine Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

L’Épine Hautes-Alpes L’Épine EUR 15 15 Venez fêter la Saint Patrick au Petit Zinc ! Kilt recommandé. Boissons, Irish musique, tapas. lepetitzinc05@gmail.com +33 6 52 91 66 83 Place du village Le Petit Zinc Café associatif L’Épine

