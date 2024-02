SAINT-PATRICK Lamorville, vendredi 22 mars 2024.

SAINT-PATRICK Lamorville Meuse

Vendredi

Composé de Pierrick Valence et de Lisa Brachet, FINNGAILL renoue avec le mystère magique de la musique nordique d’autrefois. Violoniste, Lisa accompagne le multi-instrumentiste Pierrick (Nyckelharpa, Cistre, Mandoline, Lyre, Citra…) autour

d’un répertoire de musiques traditionnelles du Nord de l’Europe. Voguant entre Suède et Irlande, en passant par la Norvège et

l’Écosse, FINNGAILL offre un voyage riche en sonorités, évoquant des temps oubliés et des paysages féeriques…

5 euros, buvette sur place !

Sur inscription au 03 29 89 30 71/ ¿espaceculturel.lecocon@gmail.comTout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

Lamorville 55300 Meuse Grand Est espaceculturel.lecocon@gmail.com

L’événement SAINT-PATRICK Lamorville a été mis à jour le 2024-02-16 par OT COEUR DE LORRAINE