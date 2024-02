Saint Patrick Pub des copains Lagraulière, samedi 16 mars 2024.

Saint Patrick Pub des copains Lagraulière Corrèze

Pour l’ouverture du PUB des COPAINS le 16 mars à partir de 18h, venez célébrer la Saint Patrick avec nous !

Pour nous accompagner lors de cette soirée très spéciale : le groupe B.Side sera présent pour offrir un superbe concert.

Vous pourrez profiter des tapas du QG et de son burger de la Saint-Patrick sans oublier ses incontournables frites maison à la graisse de bœuf !

Côté boissons, vous aurez du choix, bières artisanales, vin, cocktails (avec et sans alcool)…

Nous comptons sur vous pour venir mettre le feu avec nous et créer une ambiance de folie pour cette première soirée au PUB des COPAINS ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-03-16

Pub des copains 2 Route des Barrières

Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Saint Patrick Lagraulière a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze